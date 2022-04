Un hotel con las paredes muy finas, al parecer, Marta escuchó a Desiré, desde su cuarto, decir "esa Marta que no la soporto, me voy a llevar fatal con ella". La prometida de Tony Spina, no ha dudado en encararse a su compañera, "¿qué tal, Desy? Te has quedado a gusto, ¿eh? Lo he escuchado, ¿eh?". Un reproche por parte de Marta, con tono irónico, con risas y humor.