La familia echa en falta algunos de esos objetos y, también, 4.000 euros . Algunos periodistas no se cortan y señalan directamente a Mónica , la persona que cuidaba de José Rivera, como responsable de estas presuntas sustracciones.

Al parecer, algunos periodistas y miembros de la familia, llevan tiempo detrás de este tema pero no ha sido hasta que Riverita nos ha dejado cuando ha salido a la luz esta desagradable noticia. Hablamos en directo con Mónica, la persona a la que acusan.

Mónica se defiende de las acusaciones de robo: "Yo sé dónde está el dinero"

La cuidadora de Riverita destaca que ha sido un honor haber cuidado de él y no entiende que se ensucie su relación con la familia con esta acusación: “Yo sé dónde está ese dinero, y tengo pruebas de ellos, pero ya me he puesto en contacto con mi abogado lo voy a demostrar ante un juzgado”.