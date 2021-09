Un confidente del entorno de Kiki Morente asegura que el cantante y Sara Carbonero han roto su relación. “Ya no están juntos, él está solo y ella también”, afirma. Según esta persona del entorno de Kiki Morente, los dos son muy discretos y no quieren que se hable de su vida privada, por eso aún no lo han hecho público. Es más, apunta a que el interés de la prensa “les ha afectado mucho porque se estaban conociendo”.