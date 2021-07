La vida de Fiama cambió por completo cuando se fue a vivir con su novio: “Los primeros días me iba con el coche y empezaba a llorar”

Fiama, antes de irse a vivir con su chico: “Mi vida en Madrid era perfecta”

El cambio radical de vida de Fiama tras echarse novio: “Ocho y media en la cama, come sano, vete al gimnasio..."

Fiama y Ferre han mantenido una charla muy distendida en 'Solos on the beach', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, sobre sus parejas: sobre cómo son, cómo es su relación a día de hoy, su convivencia... En este punto Fiama se ha explayado y le ha contado a Ferre cómo fue irse a vivir con su chico.

"Para mí al principio fue superhardcore, me acostaba a las 5 de la mañana en mi casa, me despertaba a la hora que me daba la gana, me levantaba, salía con mis amigas, curraba lo que tuviera que currar… Sin dar explicaciones a nadie", ha contado la inquilina, y "ahora de repente ocho y media en la cama, come sano, vete al gimnasio. Cosas que no he hecho en mi vida Ferre", le ha relatado.

"He cambiado de sitio no tengo a mi gente cerca, he cambiado toda mi vida de un día para otro. Hasta el día 24 (el 25 se mudó) hice lo que me dio la gana", ha explicado en el pisito, y esto le pasó factura, "yo los primeros días salía de casa y me iba con el coche y empezaba a llorar, no sabía ni lo que me pasaba. Ahí es donde más movidas teníamos".

No tuvo más remedio que confesarle a su madre lo que le estaba pasando, "me fui, empecé a llorar y le dije a mi madre, 'ya no puedo más, yo no me quiero ir porque lo quiero pero no sé si voy a poder con esto' y mi madre cogió y lo llamó, hablo con él".

