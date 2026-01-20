Alberto Rosa 20 ENE 2026 - 22:07h.

Por el momento hay al menos 20 heridos de diversa consideración, cuatro graves

Un tren se sale de la vía entre Tordera y Maçanet por rocas en los raíles en Gerona

Compartir







Al menos 20 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado grave, tras la caída de un muro sobre un tren de Rodalies en Gelida, Barcelona. Entre los heridos graves se encuentra el maquinista del tren. En concreto, el muro ha caído sobre una vía de la línea R4 de Rodalies, entre Gelisa y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y ha provocado el choque de un tren con pasaje, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra. A consecuencia del accidente se ha puesto en alerta el plan Ferrocat. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este incidente.

PUEDE INTERESARTE Una incidencia técnica deja fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de tren en Cataluña

Tras conocerse el accidente, las conselleras de Interior y de Territorio, Núria Parlon y Sílvia Paneque, se han desplazado hasta la zona, desde donde esperan ofrecer una atención a los medios. También desde Presidencia se ha enviado un mensaje en el que aseguran que el president Salvador Illa, convalenciente e ingresado en el hospital tras sufrir una osteomielitis, está siguiendo las novedades del accidente en coordinación con su sustituto para estos días, el conseller Albert Dalmau.

PUEDE INTERESARTE Trenes suspendidos y retrasados en Cataluña a pesar de la desconvocatoria de huelga de los trabajadores de Renfe

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han informado de que están colaborando con la gestión de la emergencia y reclaman que la población no se acerque a la zona y siga las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro accidente en la línea R1

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido