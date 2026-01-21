Lara Guerra 21 ENE 2026 - 00:34h.

Las primeras nominaciones de la nueva edición de 'GH DÚO' han llegado y con ellas la tensión no deja de crecer en la casa de Tres Cantos. Tras las primeras estrategias de los concursantes, Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts quedaban bajo las manos de la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity para abandonar la casa. Jorge Javier ha desvelado en la gala de este martes que dos de ellos serán salvados esta misma noche.

En la pasada gala, los trios y parejas y aquellas que eran en el confesionario otorgarían uno y tres puntos, todo esto sumado al privilegio de Manuel, Anita y Gloria, quienes pudieron ver todas las votaciones de sus compañeros y ser los últimos en nominar. Todo esto dejó como resultado a los primeros nominados de la casa.

Jorge Javier dirigía a los concursantes hacia la sala de expulsión después de visualizar los porcentajes en ese momento. Sentados en el banco Belén, Carmen y John y de pie Carlos y Cristina esperaban ansiados a las palabras de Jorge. El presentador no ha dudado en preguntar a cada uno de ellos quién quiere que salga de la casa. Las dos amigas tienen claro que quieren que salga John para poder disfrutar más de la experiencia; sin embargo Piaget no se mojaba al pronunciar un nombre pese a afirmar que lo tiene claro.

Tras esto, una vez los concursantes están listos para enfrentarse a esta importante decisión que marcará la trayectoria de su concurso, el presentador menciona la frase para dar paso al nombre de la primera persona salvada: "La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa...Carlos Lozano". Después, el concursante salvado de la expulsión del jueves no ha dudado en dar unas palabras hacia sus 'enemigos de la casa': "Van a empezar a tener miedito los ratoncitos. Estoy muy contento, gracias a la gente que me ha votado. Quiero dedicar mi salvación a todos en general, la sangre la van a hacer el jueves, todo el rato, pero aquí estoy una semana más y si puedo más y más".

Los concursantes reaccionan a la salvación de Carlos Lozano

Después de celebrar su salvación, llegaba el momento de enfrentarse a las reacciones de sus compañeros, aquellos con los que tiene buena relación y aquellos con los que no comparten la mejor de las convivencias. Todos recibían al concursante entre aplausos y Carlos confiesa la ilusión que le ha hecho la salvación y no ha dudado en dar dos besos a cada uno de sus compañeros.

Jorge Javier pregunta con ironía a quién de sus compañeros ha visto más feliz por su vuelta, sin embargo, él deja claro que a todos les ha visto bien: "Ahí han sido todos compañeros, luego ya veremos porque esto es un juego. He visto al menos un buen recibimiento". Juanpi entre risas confiesa que "de los cinco era el quería que se fuera".