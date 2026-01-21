Lara Guerra 21 ENE 2026 - 02:13h.

Pasan los días en la casa de 'GH DÚO' y por ello cada momento que pasa los concursantes se conocen cada vez más, sin embargo, en medio de la dura convivencia y la tensión, la atracción entre Anita Williams y Andrea es más que evidente. Ambos han participado en 'La isla de las tentaciones', una como pareja junto a Montoya y el otro como tentador de esta última edición, de la que salió de la mano con Sandra, actual concursante también 'GH DÚO'.

Durante la emisión de las imágenes, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se muestra también cercana con Juampi, con el que no ha dudado en hablar de lo que pensaban el uno del otro antes de entrar. Él le explica que en los debates "yo pensaba que me criticaste un montón y te caía todo mal", a lo que ella responde que "lo único que dije es que me parecía muy feo que dijeras en un vídeo riéndote lo de la infidelidad, pero yo a ti no te he criticado".

Con Manuel tuvo un pasado tras el reality y poco a poco están solventando su 'guerra' a través de juegos y risas. Pero si hay con alguien con la que se la ha visto cada vez más ilusionada es con Andrea. Desde el sofá, junto al resto de concursantes, Andrea cuenta que tiene detrás de la cabeza puntos de sotura, dónde Anita le pregunta si le duele y no duda en colocarse sobre él para decirle "soy muy cariñosa". Las sonrisas eran más que evidentes entre ambos.

Andrea se sincera sobre sus relaciones: "Con 23 fue la primera vez que de verdad estuve enamorado"

De hecho, Andrea se ha abierto en canal sobre las anteriores parejas de su vida: "Con 23 años, el año antes de abrir el bar, conocí a una chica y fue como la primera vez que de verdad estuve enamorado. Algo así no lo he vuelto a sentir, he estado enchochado, pillado...hasta de Sandra he estado así un tiempo ¿sabes? Pero...".

Asimismo, como ambos tienen hijos, no han dudado en comentar cómo es la relación de ambos con ellos. Tirados en la cama, Andrea le cuenta que "le llamo todos los días por videollamada, más de una vez al día. Hay veces que está aburrido sin saber ni que decirme. Sabe que estoy aquí, me dice 'ojalá salgas al día siguiente' y le digo 'mira, es que cuando más tiempo me quede, más regalos te puedo hacer'. A lo que Anita le responde que "yo cuando salga de aquí le he dicho a mi hijo que le voy a llevar a Disney"