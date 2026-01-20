telecinco.es 20 ENE 2026 - 19:54h.

Antonio Canales, que formaba pareja de concurso con Raquel Salazar, ha terminado su participación en 'GH DÚO'

¡El nacimiento de una nueva tentación! En 'GH DÚO. Especial Salvación', esta noche a las 23:00 horas, en Telecinco

Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de 'GH DÚO' siempre estará abierta para él.

Así han reaccionado sus compañeros

El Súper ha reunido a todos los concursantes de la cuarta edición de 'GH DÚO' en el salón para anunciarles la salida de la casa de Tres Cantos del bailaor. Sus compañeros no daban crédito al saber que el andaluz ya no va a seguir viviendo la experiencia de 'la vida en directo' junto a ellos y se han mostrado muy apenados.

"¿Pero él se encuentra bien?", preguntaba Cristina Piaget al Súper, que le aclaraba que sí, que él está bien, pero que "ha tenido que abandonar". Su compañera de concurso, Raquel Salazar, se ha quedado muy impactada con la noticia y John Guts ha pedido un aplauso para Canales, al que todos se han sumado.

Así lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez

A la audiencia de Telecinco le ha dado la noticia Jorge Javier Vázquez en los últimos minutos del programa de hoy de 'El diario de Jorge': "Esta noche os lo detallaremos más: Antonio Canales ha tenido que abandonar la casa".

"Toda la información, esta noche", ha añadido el presentador antes de despedirse de la audiencia de 'El diario de Jorge'. En 'GH DÚO. Especial Salvación' se abordará la salida del cantaor del concurso, pero también habrá una doble salvación de dos de los nominados, que ahora mismo son: Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget y John Guts.