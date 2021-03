En su cuenta de Twitter, Tony Spina publicó: “Vamos a ver Lester, deja de meter mi**** porque yo también puedo opinar que eres un chupóptero que te cuelgas de Marta, que dijiste a tu amigo que por fama en un reality te liarías con Marta y dejas a tu novia embarazada fuera para conseguir fama. Por cierto, Marta no es ninguna tonta y se da cuenta de todo… ya me está cansando que tanta gente se vea con el derecho de opinar sin saber ni cuándo ni cómo ni dónde ha empezado todo”.

La conversación de Lester y Tony Spina

A Tony le preocupa lo que piense la familia de Marta

Una de las principales preocupaciones de Tony Spina respecto a las habladurías no es que Marta se las crea, porque cree que es una mujer inteligente que sabe lo que hay entre ambos. Pero no quiere que la familia de ella se haga una mala idea de él. “Me jo** que su familia pueda pensar cosas que no son”, confesó. Ante eso Lester le dijo que no se preocupara, que él a la familia de Marta no le cae especialmente bien por lo que no cree que den veracidad a sus palabras.