Para concluir el 2020 , Maite Galdeano ha ejercido de presentadora en la gala de los premios ‘Sola/ Solo’ , el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Nuestra concursante se ha vestido de gala y ha repasado algunos de los momentazos que han ocurrido dentro del pisito en los últimos meses . Además, Jorge Javier Vázquez , nominado a la visita VIP, ha recibido unas bonitas palabras de nuestra particular maestra de ceremonias.

Lara Álvarez, ganadora del premio a la visita VIP

Gianmarco y Lara han sido los ganadores y Maite ha dado con su discurso de felicitación: “Los dos me han encantado y están muy a la par, era muy complicado. Felicidades a Gianmarco. Me ha encantado porque me he puesto hasta a bailar cuando he visto a Lara Álvarez, que nunca la habíamos visto con estos bailecitos. Me ha gustado mucho como lo hace, moviendo las caderas, tiene un ritmo sexy. Ha sido una maravilla. Estaban espectaculares. Lara ha estado a la altura como siempre y ha sido oro puro líquido”, ha expresado.