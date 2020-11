El encuentro de Lara Álvarez y Gianmarco

El concursante se ha sincerado con la presentadora y le ha reconocido que no está muy convencido de lo que siente por las chicas con las que ha tenido citas. “Conocer a una persona es algo que siempre anhelamos pero nadie dijo que fuera fácil”, ha reflexionado Lara al ver las dudas de Gianmarco. La asturiana le ha recomendado que no fuerce las cosas y que sea sincero: “Desde la honestidad no se puede actuar mal”.

La reacción de Gianmarco tras la cita

“Sinceramente no me lo esperaba para nada pero ha sido una sorpresa muy bonita. Estoy un poco emocionado. Nunca la había conocido pero siempre me había parecido una chica con la que podía tener cosas en común. No me esperaba todo esto. Hemos conversado y me ha gustado mucho. Me ha hecho ilusión”, ha asegurado el italiano, asegurando que todas las buenas impresiones que tenía de Lara se han reforzado tras conocerla de una manera más personal: “Es difícil encontrar a personas con esta sintonía”.