Kiko Jiménez visitó a su suegra, Maite Galdeano , el pasado domingo por la tarde en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS . La inquilina del pisito es muy sincera y no duda en decir lo que se le pasa por la cabeza… tanto que criticó duramente al novio de Sofía Suescun mientras los dos estaban en la cocina del pisito.

A Maite no le estaba gustando nada la actitud de Kiko, que llamó por teléfono a Leticia Sabater y a Sofía Suescun en el rato que estuvieron juntos. La navarra consideró que esto se debía a que se estaba aburriendo y a que no sabía de qué hablar con su suegra, así que en plena llamada con Sofía le dijo todo lo que pensaba. “¿Os aburrís o qué, que me tenéis que llamar?”, les preguntó Sofía nada más contestar. Maite le dijo que esa era su sensación y luego cogió carrerilla para arremeter con dureza contra su yerno: “Eres un desastre, solo vales para los platós. Horrible. Doblegas todo, me está pareciendo fatal”, le espetó. Y luego culminó: “Vaya mierda de visita”.