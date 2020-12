El tremendo susto que se llevó Maite Galdeano en el pisito de 'Sola': ¡alguien se le apareció en la ventana!

El Día de los Inocentes del 2020 será un día que Maite Galdeano no olvidará nunca. No solo tuvo un enorme vacile por parte de su hijo Cristian Suescun (que le dijo que iba a ser padre), sino que por la noche el programa decoró el pisito de forma terrorífica y le dio unos cuantos sustos a la protagonista de 'Sola' . A ella le dieron mucho miedo... ¡pero nosotros nos partimos de risa viéndola!

La inocentada de Cristian Suescun

Maite estaba emocionadísima con la noticia y empezó a hacer planes sobre cómo organizarse con el bebé. "Tú dile a Apolonia que me quedo yo con la criatura porque a mí me encantan los bebés. Me la voy a quedar”, aseguró. Además, avisó de que su nieto o nieta iba a llamarse como ella dijera.