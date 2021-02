Marta se tira a los brazos de Noel porque dicen que tienen mucha ‘química’: pero Mojo Picón necesita espacio

Marta y Noel se divierten mucho en el pisito de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Los inquilinos han hecho muy buenas migas, algo que parece que ha y traspasado la pantalla de los ordenadores, porque mientras leían los mensajes que les escriben sus seguidores por redes, ha habido uno que ha llamado bastante la atención de Marta.

¿Por qué os gustan Marta y Noel en el pisito? Uno de los seguidores les escribía este mensaje: “Son perfectos juntos, muy graciosos y tienen buena química . Deberían quedarse más semanas”. Cuando lo ha leído, Marta ha tenido una reacción muy espontánea, y ha sido tirarse a los brazos de su compañero de piso. “Es mi momento”, le gritaba muy emocionada, mientras Noel no sabía dónde meterse.

Mojo Picón necesita espacio...

Pero ese espacio del que habla Noel a veces no se cumple. Por ejemplo en la fiesta americana que celebraron en el pisito, estuvieron bastante juntos. Mojo Picón no dudó en hacerle un striptease a su compañera. El quarterback estuvo muy explosivo y sensual en ‘Solos’.

Y no solo hemos visto este show tan sensual, también hubo beso entre ambos… Eso sí se hizo de rogar pero al final pasó. Entonces no entendemos muy bien por qué Mojo Picón dice que no hay “química” entre ellos…