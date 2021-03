Dani G. y Bea Retamal se han dejado de rodeos y han dado rienda suelta a su pasión . La pareja del pisito no ha podido contener más su atracción y, en la fiesta de la primavera del sábado por la noche, han disfrutado de su primer beso .

Ya que, como la propia Bea ha reconocido "la habían liado" , han decidido dormir juntos y muy abrazaditos, pero la comodidad no les ha durado demasiado... Cuando aún estaban dormidos sonaba el teléfono de Bea: Adrián, su novio , se había enterado de la noche que su chica acababa de pasar con Dani G. ¡Los gritos se han escuchado en todo Mediaset!

Adrián le ha gritado a la que todavía era su chica que "no tiene vergüenza" y Bea, lejos de achicarse, le ha contestado que ha hecho lo que le ha nacido y que esto tenía que pasar para poder irse de su lado: "Me da igual lo que pienses, como si te vas de put** esta noche, lo nuestro ya estaba muerto, si yo hubiese estado bien contigo no lo hubiese hecho".