Patri se reencuentra con Lester en su despedida del pisito ante la atónita mirada de Marta

Marta Peñate ha sido invitada como colaboradora al 'Debate' de las tentaciones , por lo que la canaria ha abandonado por unas horas el pisito de 'Solo/Sola' en el que convive con su ex Lester Duque. El programa tenía una sorpresa preparada para la exconcursante de 'Gran Hermano 16' . Sandra ha conectado en directo con el pisito, en el que estaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' con la maleta ya preparada.

" ¿Qué haces? ", le ha preguntado Marta. "Aquí despidiéndome de ti", ha respondido él. La presentadora ha preguntado al de Las Palmas por la convivencia con su ex. " Creo que hemos pasado pro varios estados de ánimo , del enfado al perdón y del perdón a estar bien", ha reconocido él.

En ese momento, la puerta del pisito se ha abierto y ha entrado Patri, la joven con la que Lester salió de la mano de 'La isla de las tentaciones' y junto a la que espera un hijo. "¡ Mi amor! ", ha exclamado ella tirándose a los brazos de Lester. Marta no podía dar crédito a lo que veía y se ha quedado totalmente petrificada. "¿ Pero eso qué es ¿Un disfraz o qué? ", se ha reído.

"¿Marta quién es?", le ha preguntado Sandra. "Es Patri, no creo que sea otra ahí comiéndole la boca", ha respondido ella. "Podría dejar de ser el pisito par dos y ser el pisito para tres", ha bromeado la presentadora. "No, no, yo sobro totalmente", ha asegurado.