Ahora, ambos comparten experienci a en el ‘pisito’ de ‘Solos’, el reality de ‘Mitele Plus’ y, aunque parecen haber conectado bastante, entre ellos aún no ha surgido la chispa del amor. Hay flirteo, eso no se puede negar, pero quizás entre ellos la cosa se quede solo en amistad.

Pero la cosa no se quedó ahí. Samira, movida por las ganas de saber qué opinaba su compañero de ella, le preguntó por lo que había sentido al verla: “Me has transmitido buenas vibraciones, físicamente eres guapa. Me he llevado una buena imagen tuya en general”, confesó el extentador de ‘La isla de las tentaciones’.