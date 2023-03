Daniel 'Gemeliers' "lo pasó fatal" con Katerina cuando le dejó: "Le regaló un cinturón y se lo tiró a la cara"

Daniel y Katerina fueron novios en el pasado, hasta aquí no parece haber ninguna novedad ( era un secreto a voces ). El cantante y la actual participante de ‘Supervivientes’ estuvieron un tiempo juntos pero el artista le confesó a Frigenti que la chica no le trató muy bien.

“Me dijo Jesús (su hermano) que ella le propuso a Daniel ir juntos al casting y le dijo que no. Me dijo ‘se portó fatal con mi hermano, le regaló para su cumpleaños un cinturón de una marca que empieza por G y acaba por I y ella se lo tiró a la cara y le dijo ‘a mí no me regales cinturones, a mí me tienes que regalar bolsos”.