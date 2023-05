Carmen resuelve todas las dudas sobre su relación con Rafa: "Se podría decir que lo estamos intentando"

Desde que Carmen Nadales y Rafa Martínez terminaron su relación el pasado mes de enero, una de las grandes dudas que les rondaban era la situación actual de su relación . Aunque existían rumores de que la pareja podría haberse dado una segunda oportunidad , los exparticipantes de 'Secret Story' no quisieron entrar en el tema. Hasta hoy.

A pesar de haberse negado a admitir la situación frente a sus seguidores, finalmente la cordobesa mostraba la realidad y explicaba el motivo de la ruptura: "Me siento atada y eso influye. Me vine abajo y necesitaba relajarme, saber lo que quería y encontrarme". Al parecer, su situación familiar no sería favorable y su tranquilidad se estaría viendo afectada por ello.