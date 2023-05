Nico se defiende de los comentarios de Javi Redondo: "Un toquecito de Karma no le viene mal"

Era entonces cuando Nico confesaba no sentir pena por Javi y aseguraba que había actuado muy mal con Claudia. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones 4' se atrevía incluso a contar que Javi lo llamó con un tono subido para pedirle explicaciones. Pero uno de los comentarios de Nico enfadaba al catalán : "Hay dos personas diferentes, los capullos que se les ve venir y los capullos que no se les ve venir".

Javi, incapaz de morderse la lengua, respondía en redes sociales a través de una de las publicaciones de 'Solos', afirmando que Nico le habría pedido perdón en alguna ocasión por hablar mal de él, algo que nuestro inquilino no ha tardado en desmentir : "No le pedí perdón, puedo hablar de él y puedo comentar lo que me dé la gana".

Ahí se desencadenaban las críticas de Nico, quien no dudaba en dar nuevamente su opinión sobre Javi: "Es un bienqueda. No me alegro de lo que le está pasando, pero un toquecito de Karma no le viene mal. No seas tan mentiroso y no te pasarán esas cosas".