Marina rompe a llorar tras hablar con su madre sobre la noche de pasión con Nico

Por su parte, Nico decidía llamar a Cristian Gamarra, amigo común de la pareja. Con la intención de superar la prueba, Nico hablaba de su relación con Marina y Cristian, sin pelos en la lengua, criticaba la mala actitud de la madrileña: "Marina no se está comportando nada bien contigo. Desde fuera se ve que has entrado en un bucle en el que estás aceptado y no estás disfrutando nada".