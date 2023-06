Nico desvela sus secretos mejor guardados: ''Perdí la virginidad detrás de un arbusto''

Durante la mañana de este sábado, después de jugar con las raquetas, Marina ha decido salir a la terracita y Nico ha aprovechado su soledad en el pisito de ‘Solos’ para contar sus secretos más oscuros : ‘’Chicos os voy a contar secretos míos que no contaría nunca aquí delante de vosotros’’, adelantaba Nico.

El inquilino se ha lanzado a la piscina y respecto a la última polémica en la que Marina y él se han visto involucrados dentro del piso , ha explicado: ‘’En verdad Marina y yo no hicimos nada, era un papelón’’.

Nico ha contado que durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’ él quería ir a la Hoguera, pero ha indicado que no lo hizo porque pensaba que Gala le iba a matar: ‘’Me cagué vivo’’, ha desvelado mientras se marcaba un bailecito.

Una vez Nico ha empezado a desvelar secretos, el exconcursante de la isla no ha podido parar: ‘’Cuando tenía 17 años, hablé con Amor Romeira e intentamos ligar, eso ya lo contó ella, fue muy gracioso. Yo no sabía ni quién c*** era’’.