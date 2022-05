Kiko Matamoros desvela en Palapa que Yulen sueña con Anabel Pantoja: "Para mí sois pareja"

Anabel Pantoja ha escuchado en Palapa las palabras de Kiko Matamoros hacia ella hablando con Yulen Pereira. "¿Crees que la mujer que te mereces después de estar soltero y con la que tener una hija es Anabel Pantoja? Si no te gusta que te atosiguen y quieres ser independiente olvídate de Anabel. Es una mujer invasiva, que actúa y propone historias a destiempo, totalmente posesiva…Yo saldría corriendo, porque si tú crees que es la mujer que te va a hacer feliz, vas de p*** culo", le decía el tertuliano al deportista.

La sobrina de la tonadillera se ha defendido tras ver las imágenes: "A mí que Kiko haga un análisis me parece lícito porque ha estado conviviendo con nosotros cuatro semanas. Creo que Yulen no ha estado incómodo ni yo tampoco, pero de ahí a vernos con niños y en revistas…Al revés, yo siempre he querido para él lo bueno y protegerle".