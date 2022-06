Primera crisis de pareja entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira: “Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate"

Todo eran risas en Playa Uva. Ambos hacían bromas con la cobra que Anabel le acababa de hacer al deportista y el ambiente era de lo más alegre. Pero, alcanzada la noche, Yulen comentaba con su amigo Anuar el último enfado de la sobrina de Isabel Pantoja: “Anabel…”. Era el hermano de Asraf quien terminaba la frase: “Es como una niña pequeña, me enfado y no respiro ”.

“Para perdonarte hay que pedir perdón”, le decía ella. Yulen insistía en que lo había hecho pero, en esta ocasión, Anuar rompía una lanza a favor de Anabel: “No has pedido perdón”. La colaboradora continuaba: “¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas ‘vale’ como a una loca”.