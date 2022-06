Yulen Pereira confirma que "han pasado cosas" con Anabel Pantoja

Pese a que no se vio lo que pasó bajo el saco en la noche más pasional del deportista español y la colaboradora, ahora Yulen ha confesado lo que ocurrió . Él ha hablado de Anabel con sus compañeros, asegura que "está bien" con ella, mientras Matamoros le advierte: "A lo mejor fuera empieza a ser incomodo, por su perfil psicológico no es una persona que pueda estar con una pareja que está todo el día viajando. Para que salga bien tienes que adaptarte a su vida".

El colaborador cree que no necesita a Anabel porque "si la necesitara" de esta manera hubiera tenido algo ya. "¿Quién te ha dicho que no lo hemos tenido?", pregunta Yulen y aquí es cuando asegura que "han tenido cosas", aunque no se han acostado.