Tania Medina estalla por las críticas a su delgadez tras su salida de 'Supervivientes 2022': "Cada cuerpo es un mundo"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' está harta de las críticas hacia su físico que recibe en las redes sociales

Tania Medina ha explicado que no puede comer grandes cantidades ni regresar a su alimentación normal

La canaria sigue una dieta especial porque sigue sufriendo dolores de estómago

Unos días después de regresar de Honduras, Tania Medina quiso sincerarse con sus seguidores y contarles cómo se encontraba físicamente. "Me encuentro un poquito mejor, pero aún siento el síntoma de la tripa hinchada, cada vez que como se me hincha mucho y estoy muy molesta", explicó la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que ahora ha estallado en sus redes sociales por las críticas hacia su cuerpo que le llegan de forma constante.

"Voy a hablar sobre mi delgadez. Creo que es necesario porque siguen los comentarios tanto por privado como públicamente en mi foto", ha comenzado diciendo la canaria en sus historias de Instagram, para dejar claro que el motivo por el que ha perdido peso es su estancia en 'Supervivientes 2022', donde llegó a perder ocho kilos: "No los he recuperado porque: primero, cada cuerpo es un mundo; segundo, porque estoy muy mala de la tripa y estoy comiendo prácticamente lo que comía allí, no exactamente, pero sí algo muy parecido".

Tania ha explicado que la razón por la que no ha retomado su alimentación normal y por la que sigue con una dieta especial es por los dolores de estómago que sigue experimentando: "Como arroz con pollo, arroz con pescado, pan blanco... En muy pocas cantidades aunque sean muchas veces al día. Entonces, no puedo recuperar mi peso"; además de aclarar que su intención es ponerse en manos de un médico y un dietista: "Es necesario para cuidar mi cuerpo y y estar lo más sana posible. Amo comer y si no como todo lo que quiero ahora es porque hace daño a mi estómago".

La modelo también ha querido revelar qué tipo de comentarios le están llegando a través de sus redes sociales: "No paran de decirme que si estoy anoréxica, que si tengo un cuerpo feo, que deje de subir fotos porque no puedo salir tan delgada y promover eso"; y le ha pedido a quienes le escriben estas críticas que reflexionen sobre ellas porque sus palabras pueden hacer mucho daño a quien las lee: "A mí no me afectan, pero muchas niñas delgadas leen esos comentarios, así que por favor, ¡sean conscientes de las barbaridades que dicen!".