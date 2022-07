Kiko Matamoros ha cogido mucho cariño a Ignacio de Borbón durante esta aventura y le gustaría verle como ganador. Si no, escogería a Marta Peñate o a Antonio Nieto. En cambio, tiene muy claro quien no debería llevarse el premio: “Me desagradaría que ganara alguien tipo Anabel Pantoja o Ana Luque. No es ser un buen superviviente dedicarte a cocinar”, ha criticado.