Anabel Pantoja cumple 36 años en directo: recibe la felicitación de todo el equipo

Y es que Anabel está feliz en Honduras, pero sigue pensando en Yulen. La superviviente se ha acordado de él en la palapa y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras: “Yulen me ha enseñado a verme tranquila, a confiar en alguien cien por cien”, decía alegando que, a pesar del poco tiempo que hace que se conocen, allí todo “se magnifica”.“Esto es puro y yo me he entregado cien por cien, no he podido evitarlo”, continuaba.