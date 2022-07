Anabel Pantoja carga contra Ignacio de Borbón por el reparto de comida: "No tiene la inocencia que nos quiere hacer ver"

La disputa ha venido precedido por el reparto de un coco , Ignacio ha sido el encargado de partirlo en trozos equitativos para todos sus compañeros. Un reparto que no le ha parecido justo a Anabel y que no ha dudado en echárselo en cara a Ignacio de Borbón. Marta Peñate le ha querido dar un consejo, algo que no ha sentado muy bien al pequeño de la isla. " Ya tienes la fama ", le ha dicho su compañera.

Ignacio ha admitido que la forma que tiene Anabel de hablarle le pone nervioso porque solo suelta "mierda". Algo que no el ha sentado bien a Anabel y que ha querido rebatir. "Te viene muy bien decir delante de la cámara que te estoy gritando", le ha dicho Anabel. Y ha añadido: "Tiene 21 años y sabe mucho y no es la inocencia que nos quiere hacer ver, que no venda algo que no es".