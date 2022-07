Los supervivientes viven su primera fiesta en Honduras y acaba en discusión por la comida

Al ver el manjar que les tenía preparado el Pirata Morgan, los supervivientes se han emocionado y no han tardado en pegarle bocado a todos los platos de la mesa. Además, han acompañado esta comida con unos adornos florales de lo más veraniegos . Pero como siempre, la comida en 'Supervivientes' trae problemas y no han tardado en aparecer.

"Tememos por cuando salgas de aquí", le ha dicho Marta Peñate a Ignacio de Borbón. Además le ha recordado que él es modelo y que tiene que cuidarse el cuerpo cuando regrese a España. "Ahora mismo te dan un tiburón y tú no te sacias", ha añadido la canaria. Además, Anabel le ha dicho que no piensa invitar a comer a Ignacio cuando salgan de allí: "Yo te doy un vale", ha bromeado. Marta, por su parte, ha confesado que ella no va a ir a comer con Ignacio cuando salgan del concurso: "Me niego", ha dicho tajante.