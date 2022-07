La llamada de Belén Esteban y Anabel Pantoja en directo: se ponen al día y se entera de su accidente

Belén Esteban entra en directo y habla con Anabel Pantoja de todo lo que ha pasado estos meses

Anabel recibe unas bonitas palabras de Kiko Matamoros y ve lo que han dicho en 'Sálvame' sobre ella

Anabel disfruta de su primera ducha y de su desayuno tras ser expulsada: "Esto es un coito"

Anabel Pantoja se ha enfrentado desde Honduras de todo lo que ha sucedido fuera, una de las cosas de la caída de Belén Esteban, motivo por el que su amiga no ha podido estar en los platós como su defensora de 'Supervivientes'.

Anabel Pantoja se entera del accidente de Belén Esteban y que no ha podido defenderla

La ya exconcursante ha alucinado al ver las imágenes del accidente de Belén y mucho más al saber la rotura de tibia y peroné que sufrió al hacer una prueba en 'Sálvame'. Tras esto, ha mostrado preocupación y ha hecho muchas preguntas, momento en el que Ion Aramendi ha dado paso a la Esteban para que se las resuelva ella misma.

La conversación entre ellas en directo

La sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado muy emocionada de hablar con su amiga. "Yo hoy no soy la protagonista, no te he podido defender en plató, pero te he defendido en las redes sociales con todo mi corazón y toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo", ha entonado la princesa del pueblo y tras esto le ha contado cómo se encuentra, además de cómo ha visto su concurso.

Anabel ha querido transmitirle que no haya podido ir a defenderle no le importa y es que se ha preocupado por si lo había hecho porque no le hubiese gustado algo, lo que ha querido explicarle: "Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado, pero quiero verte como tu eres, ser una tía auténtica". Y ha hecho referencia a su relación con Yulen: "Sé cómo eres, tú si estás con Yulen y eres feliz nosotros seremos felices".

La sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta a las imágenes de sus compañeros de 'Sálvame'

Tras esto, Anabel ha podido ver algunas de las palabras que sus compañeros de 'Sálvame' han dicho sobre ella, entre lo que ha reaccionado a la vuelta de Pipi Estada al programa, al que le ha lanzado un zasca por sus declaraciones: "Ojalá que el teatro que tengo con Yulen me dure toda la vida y me vaya mejor que a él". También a lanzado un mensaje a Miguel Frigenti y su acusación de que es una dramática y ha aclarado la creencia de Kiko Matamoros sobre que ella intentó hacer una carpeta con Ignacio de Borbón.

Las bonitas palabras de Kiko Matamoros a Anabel