El bajón de Katerina el día de su cumpleaños: "Hay veces que me siento un poco sola"

"Todo el rato dicen que a ver si traen algo para mi cumple y ni me han cantado el cumpleaños aún", le contaba Katerina a Raquel Arias a través de la valla. Y la rusa no dudaba en decirselo directamente a la hija de Raquel Bollo a la cara: "No me has felicitado, Alma". "¿Ah no? Pues felicidades", contesta ella y Asraf pide cantarle un cumpleaños feliz y versión flamenco. Y tras esto, el novio de Isa Pantoja se preocupa al verla triste: "Te he visto como de bajón, no sé si es por tu día de cumpleaños". Y ella se sincera: "No, no me siento como apartada, pero si que a veces me siento un poco sola".