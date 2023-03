Dakota Tárraga carga contra Raquel Mosquera y Arelys Ramos: "Que no se te olvide que estás ahí por Anabel Pantoja"

En primer lugar, la exconcursante del programa de supervivencia le ha pedido a cerca de medio millón de seguidores que salven de la nominación a su amiga Gema , a la que ha definido como "la más luchadora": "Tiene que ser la salvada porque en los pocos días que lleva de concurso ha pescado un pulpo con la mano, ¿quién hace eso en la historia de 'Supervivientes'? Que venga Dios y me lo diga a mí porque no lo ha habido nunca".

"La chavalita se lo está currando como nadie, así que Gema salvada, por favor", ha comentado Dakota, que está muy feliz porque su amiga se haya unido a Adara Molinero, una concursante que le gusta mucho: "Me río mucho con ella y hace un súper tándem con Gema". La que no le convence nada es Raquel Mosquera y le ha afeado su actitud en la Palapa durante su discusión con la hija de Ana María Aldón: "Al menos ella es clara y dijo lo que pensaba de ti".

"Tú lo dijiste en tu grupo, no tuviste el valor de decirlo en la Palapa, así que no vayas de buena persona porque no te creo", le ha dicho Dakota a Raquel Mosquera a través de sus stories, donde también le ha lanzado un mensaje a Arelys Ramos a raíz de su discusión con Sergio Garrido: "Sergio se tiene que salvar también porque poco se equivocó en lo que dijo de la relación de Anabel y Yulen. Arelys, si te preguntan por Anabel, da las gracias, porque estás allí por ella, que no se te olvide".