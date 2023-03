La discusión de Manuel Cortés y Asraf provoca la confesión de Raquel Bollo: "A mí no me gusta Katerina"

Asraf llora desconsolado en medio de su encontronado con Manuel Cortés al escuchar lo que algunos compañeros piensan de él

Raquel Bollo e Isa Pantoja opinan sobre lo sucedido y la actitud de Katerina en la discusión

Zoe Bayona carga contra Katerina Safarova y Raquel Bollo aplaude desde plató: “Está utilizando a Manuel”

Katerina y Asraf han tenido un encontronazo en las primeras horas después de que los grupos de ‘Supervivientes’ hayan cambiado. La comida ha sido el motivo de la disputa y esto ha terminado con Manuel Cortés entrando a defender a su compañera y con el novio de Isa Pantoja, entre lágrimas y completamente roto. Y ha terminado provocando la confesión de Raquel Bollo sobre Katerina.

Asraf y Katerina tienen una discusión

Asraf y Katerina comienzan una discusión por temas de convivencia y todo termina haciéndose una bola mucho más grande. El novio de Isa Pantoja le dice algunas cosas que no le gustan que hace la rusa con el grupo y esto le molesta tremendamente a ella: "No quiero que me digas cosas de la comida, deja de meterte en cosas de los demás".

Cuando el ambiente se pone tenso, Manuel Cortés entra en la discusión y le dice a Asraf que no le importe lo que diga Katerina, él le explica que lleva un cúmulo de dos semanas viendo cosas que no le gustan. "Yo no estaba en el grupo y no te digo que no sea cierto, pero si puedo opinar de lo que has dicho ahora", dice el cantante. Asraf le recalca que él ha sido el que se ha metido. "Me meto porque me da la gana", dice Manuel y aquí empieza la discusión entre ellos.

Manuel opina sobre lo que está pasando y llega la tensión entre él y el novio de Isa Pantoja

Manuel saca a relucir algunas de las cosas que le han ido diciendo sobre Asraf sus anteriores compañeros de equipo como Alma Bollo: "Me han dicho cosas de ti, que has sido un mandón, eso no me gusta, pero hasta que no me lo hagas a mí no te voy a juzgar". Asraf cree que le está juzgando con esos comentarios, le pregunta si va en pack con su hermana y piensa como ella, algo que no gusta al hijo de Raquel Bollo y el novio de Isa Pantoja termina llorando desconsolado: "No me gusta que la gente piense cosas de mí cuando no lo hago con esa intención. Me duele".

Adara sale en su defensa de Asraf: "No está bien que digan cosas de una persona". "Te agradezco que me lo digas para saber lo que están diciendo de mí y yo no hablo de nadie", termina diciendo Asraf a su compañero. Katerina, que escucha con atención esta discusión, termina diciendo una frase a sus compañeros después de lo ocurrido: "Siempre hace lo mismo y luego dice que le da mucha pena porque Isa lo verá y son mi familia".

La reacción de Isa Pantoja y Raquel Bollo a la discusión

Isa Pantoja ha podido ver todo esto desde el plató, se ha mostrado completamente de parte de Asraf, asegurando que no le ha gustado nada la actitud de Katerina: "Parece que la única que puede llorar es ella". Cree que se ha lavado las manos y ha conseguido lo que quería, "que ellos dos choquen", aunque cree que pueden llegar a un entendimiento. "Lo de Katerina me parece fatal, que se burle en ese tono cuando una persona está llorando", ha dicho Isa.