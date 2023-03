Sergio Garrido desvela quién ha sido su "peor pesadilla" en 'Supervivientes 2023'

Sergio Garrido es el primer expulsado de 'Supervivientes 2023'

El concursante ha hecho balance de su concurso

El paparazzi ha explicado cómo estaba su estado de salud en la última semana

Tras su aventura en Honduras, Sergio Garrido ha visitado el plató de 'Supervivientes' para contarnos en primera persona cómo ha sido su concurso. Carlos Sobera ha preguntado al paparazzi por "su peor pesadilla" en el concurso.

"Gema. Entre ella y Alma han estado diciendo que mis mareos eran falsos. Yo desde aquí invito a los médicos del programa a que les expliquen cómo es lo que tengo y la medicación que tengo. Tanto ese detalle como otros cuatro han hecho que no esté a gusto con Gema en la playa", ha explicado él. "Gema, no se ha portado bien conmigo en general. Me da pena por Ana María pero no se ha portado bien conmigo. Con Jonan no me llevaba y en una semana le he cogido un cariño increíble".

El presentador también ha querido saber por que el concursante tomó una mala actitud la última semana. "A partir de la segunda gala que tuve un golpe estaba mal. Estaba mareándome continuamente. No estaba al 100%. Cada día que me levantaba estaba mal, mi cuerpo tardaba en estabilizarse. He tratado de luchar contra eso y contra lo que es estar en la playa que es muy duro. Si hubiera ganado a Gema me hubiera ido a Royale y hubiera seguido luchando pero ya irme a la otra playa..", ha respondido.

Así fue la expulsión de Sergio Garrido

Tras llegar a 'la playa de los olvidados' junto a Jaime Nava y Artùr Dainese , Sergio Garrido fue expulsado definitivamente del concurso: "Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa, estos dos se merecen estar aquí. Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia. a experiencia se le ha hecho un poco grande", comentaba emocionado antes de emprender su camino de vuelta a España.

Una dura experiencia para Sergio

Sergio Garrido ya había manifestado antes que la experiencia estaba siendo muy dura. Tras unas bonitas palabras de Jorge Javier Vázquez, el superviviente se derrumbó. "Sergio para mí está siendo un descubrimiento y me está encantando verte semana tras semana en el concurso. Te estoy viendo las manos llenas de picaduras. Viendo los resúmenes me estaba quedando alucinado de las manos cómo las tienes", le aseguraba el presentador.

"Es muy duro estar sin comer, sin fuego... Muchas gracias por tus palabras, Jorge. Me da mucho ánimo y fuerzas para seguir", le agradecía él.

El accidente de Sergio en Honduras