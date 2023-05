Diego responde a las preguntas de la audiencia tras ser expulsado de 'Supervivientes'

El concursante no tiene claro si Ginés hubiera actuado de la misma forma que él para proteger a su pareja, Yaiza

Inédito web | Diego valora su expulsión de ‘Supervivientes’: “Estoy un poco decepcionado, mis compañeros me veían como finalista”

Diego Pérez ha sido el último expulsado de ‘Supervivientes’ y, como es habitual, se ha sometido a las preguntas de los espectadores.

El concursante está convencido de que la audiencia decidió que debía abandonar el programa por su posición en el conflicto entre Yaiza y Asraf, en el que decidió ser leal a su amigo Ginés sobre todas las cosas. De hecho, cree que, de no ser por eso, hubiera llegado a la final.

Diego es muy leal a sus amigos y nunca les traicionaría, aunque eso le perjudique. Lo que no tiene del todo claro es si Ginés hubiera hecho lo mismo por él. “No sé qué habría hecho, porque cuando yo por ejemplo en palapa dije lo que había pasado, Jorge le preguntó a Ginés y solo dijo que yo era un gran amigo, pero no se mojó como me mojé yo. Vamos a confiar en que hubiese dado la cara, pero no se sabrá”.

Jaime Nava y Artùr Dainese siguen en el programa

La audiencia decidió que Jaime y Artùr debían seguir adelante en el programa y que fuera Diego quien acabara su aventura. Cree que no fue una decisión injusta. “Por lo que me han comentado, se lo han currado muchísimo. Pero si no llega a ser por mis circunstancias [su posicionamiento en la bronca de Yaiza y Asraf], uno de los dos se hubiese ido y yo no”, ha asegurado.

Otra de las preguntas le pedía que señalara al compañero más vago y Diego no ha tenido dudas: “Diría que Adara. No va a pescar, no limpia el pescado, no va a por leña…”.