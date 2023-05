La emocionante llamada de Jonan con Dulceida, Paula Gonu y Luc Loren: "Es increíble saber los amigos que tengo"

Jonan Wiergo pedía abandonar 'Supervivientes', cree que su tiempo en el concurso ha terminado porque no tenía más fuerzas para seguir, decisión que le ha llevado a querer abandonar la playa y por lo que sus amigos Dulceida, Paula Gonu y Luc Loren han hablado con él en directo para darle ánimos y, finalmente, ha habido un final feliz y es que el concursante ha decidido continuar en el programa.

Los conocidos influencers Dulecida, Paula Gonu y Luc Loren , han querido hacer una videollamada con su amigo para darle su apoyo y él no ha podido evitar romperse solo al saber que estaban al otro lado del teléfono: “ Bebés, no puedo más, os lo juro ”. Y aquí ellos han querido trasmitirle toda la fuerza con sus palabras bonitas.

Y ha seguido Dulceida : “¿Te acuerdas cuando me llamaste llorando? La ilusión que te hacía, que era tu sueño y que estabas feliz porque lo habías conseguido. Ahora no te puedes rendir, todo el mundo te está apoyando muchísimo, estamos muy orgullosos de ti”.

Jonan ha agradecido mucho la llamada y les ha contado cómo se siente: “No sabéis lo duro que es, estoy mal. Os amo muchísimo, pero sé que si os poneis en mi cabeza de verdad sabéis que nunca estoy así. No soy feliz, estoy mal por primera vez en mi vida”. “Lo entendemos”, ha entonado Dulceida ante esto, pero ha querido recalcar “todo lo que ha dado en el concurso” y que queda poco, además de la promesa que le hizo a Cristian todo el concurso.

“Toda España está flipando contigo”, le ha dicho Luc Loren y el plató ha estallado en un aplauso para hacerle llegar la fuerza. Y han terminado todos con unas palabras de ánimo para que se piense su futuro en el concurso. Y aquí todo ha quedado en manos de Jonan, que ha reflexionado ante este momento, aunque con dudas: “Gracias, de verdad. No sabéis lo que agradezco las palabras, son mi familia, entiendo que es el último empujón, pero no lo sé, después de hablar con ellos me dan ganas de volver a meterme en la playa”.