Jonan acusa a Asraf de haber criticado a compañeros fuera de cámaras: "Me duele que me llames mentiroso"

"Después de la situación de anoche, te me caíste bastante", le reveló Jonan a Asraf. Tras responderle el novio de Isa Pantoja que a él también le "duelen las cosas", Jonan estalló: "Me duele que me llames mentiroso cuando no lo soy y me estás tomando el pelo". Asraf defendía que no le había llamado eso y dejaba caer que él estaba tomando esta actitud por ganar apoyos.