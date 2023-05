Diego Pérez es uno de los grandes detractores de Asraf Beno , con el que no se llevó nada bien durante su convivencia en los Cayos Cochinos en 'Supervivientes 2023'. En 'Tierra de Nadie', tras ver el nuevo enfrentamiento entre Adara Molinero y el novio de Isa Pantoja en la 'hoguera de la sinceridad', el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que es la ganadora de 'GH VIP' la que lleva la razón en su discusión.

"Diego, el que encubrió a Yaiza cuando insultaba a Asraf, dice que 'hay cosas que no vemos'. El chiste se cuenta solo", ha comentado un fan del modelo; un tuit que la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha aplaudido, apostillando: "Y no se arrepiente de no haber dicho la verdad, de vergüenza".