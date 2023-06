Alma Bollo se entera de lo que ha pasado fuera y tiene un cara a cara con Isa Pantoja: "Lo que he visto me parece un circo"

Alma Bollo se entera de las discusiones que han tenido su madre Raquel Bollo y su prima Isa Pantoja fuera

La recién expulsada y la hija de Isabel Pantoja comparten unas palabras en directo

Inédito | Alma Bollo, sobre su expulsión de ‘Supervivientes’: “No lo entiendo, lo he dado todo, pienso que Bosco ha hecho mucho menos”

Alma Bollo, tras ser expulsada en la pasada gala, ha conectado en directo desde Honduras con 'Supervivientes: Conexión Honduras' para hacer balance de su concurso, contar cómo se siente tras su expulsión y ver algunas cosas que han pasado cuando ella estaba en el programa.

La recién expulsada ha asegurado que, pese a que le hubiera gustado continuar en el concurso, tiene ganas de llegar a España para poder ver a su familia, además de hablar de todo lo que ha vivido en Honduras y saber todo lo que pasado fuera, aunque hoy ha tenido un primer contacto con la realidad.

Alma ha podido ver las imágenes de las fuertes discusiones que han tenido su prima Isa Pantoja y su madre Raquel Bollo a raíz de la mala relación que han tenido Manuel Cortés y Asraf Beno en el concurso, a lo que ella ha querido decir algo muy claro tras mostrarse sorprendida con lo que ha escuchado: "Madre mía. Me parece que está todo fuera de lugar, aquí cada uno sabemos cuál es nuestra posición, sabemos cuál es el respeto, hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero en mi casa me han enseñado que a los mayores se les respeta".

Alma ha querido dejar claro a Isa Pantoja que el primero que ha sacado siempre en el concurso a la familia ha sido Asraf y responde a si considera que Isa Pantoja ha ayudado Isa a cargarse el concurso de Manuel: "No sé lo que ha pasado, pero probablemente porque lo que sentimos dentro es que han jugado a un papel de victimización y la pena vende mucho".

Las palabras entre Alma Bollo e Isa Pantoja en directo

Tras decir esto, el programa les ha dado la oportunidad de hablar. Isa Pantoja ha comenzado diciéndole algo: "Tu madre os ha defendido y yo a Asraf, esto es la realidad, no hay 'show' ninguno. Es una cosa que vosotros habéis vivido allí y nosotros hemos estado defendiendo nuestras posturas. Voy a esperar a que vengas a plató para que lo puedas ver todo para poder hablar y lo único que he mantenido hasta hoy sobre tu concurso es que no he entendido algunos comportamientos tuyos hacia Asraf".

"Es algo que vivimos aquí, que no vivís allí. Sabes perfectamente cómo es esto, no todas las sensaciones que tenemos aquí se trasladan allí. Ya te dije en su momento que lo que yo tuviese con Asraf era con él, entiendo que es tu pareja y a mí madre porque somos sus hijos", ha entonado la hija de Raquel Bollo y ha añadido: "No sé a qué comportamientos te refieres, todo lo que he hecho ha sido con la verdad y con la parte de la justicia. No me llevo con él, pero cuando le he tenido que defender lo que he hecho y esto es lo que yo he vivido aquí. Esta es la parte que Asraf nos ha mostrado a nosotros, que a lo mejor a tí en el día a día no necesita enseñartelo".

"No me voy a pelear con mi familia en un plató", ha entonado la recién expulsada