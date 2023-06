Adara se rompe y no puede evitar las lágrimas en esta dura semana para ella: "Estoy muy nerviosa"

Jonan y Adara han compartido otra de sus miles conversaciones en Honduras, en las que sueñan con estar juntos en la final y ella se rompe por completo al pensar en que está en peligro: "Ay, bebé, estoy nerviosa, es que no quiero irme".

La superviviente no puede controlar las lágrimas y Jonan dice algo ante esto: "Va a ser una semana muy heavy, pero confío plenamente en que estamos en la final, en que vamos a vivir todo lo que llevamos hablando todo este tiempo y eres la única mujer que está aquí ahora mismo , tienes que sentir representando a las que han pasado por aquí, a todas las mamis".

"Qué fuerte, me hace sentir muy orgullosa", dice Adara ante esto y le dice a Jonan lo mucho que le quiere: "Me siento muy afortunada de haber vivido esto contigo". "Va a ser muy guay", le dice él y Adara llama a Bosco, con el que asegura que quieren vivir todo esto. "Sería lo máximo, qué nervios. No sé cuánto nos quedará, pero somos pocos", dice Bosco al llegar a esta conversación y todos se muestran muy nerviosos al estar en este tramo final del concurso.