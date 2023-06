Raquel Arias muestra la hinchazón de su tripa tras las críticas a su peso: "Me tiene preocupada"

La exconcursante de 'Supervivientes 2023' ha enseñado cómo de hinchada está su barriga tras retomar su alimentación normal

La modelo ha recibido muchas críticas por su peso tras volver a España de su aventura en Honduras

Raquel Arias explica cómo se lleva realmente con Alma Bollo

Raquel Arias ha recibido muchas críticas por su peso a los pocos días de haber llegado a España tras su expulsión de 'Supervivientes 2023'. En Instagram, comentó que era una gran defensora de "las curvas de las mujeres" y que había aprendido a hacer caso omiso a los comentarios referidos a su físico, pero ahora ha vuelto a pronunciarse sobre el tema y ha querido compartir un vídeo en el que muestra la hinchazón de su tripa tras retomar una dieta normal y no únicamente basada en pescado, arroz, coco y almendras.

"Estoy acostumbrada a que me critiquen pero nadie ha conseguido que me traume por miles y miles de comentarios negativos que pueda leer [...] Llevo solo una semana desde mi llegada y mi cuerpo se está acostumbrando a un cambio muy brusco, necesita tiempo, como todo en la vida, para habituarse a las cosas ricas que le estoy dando. En este caso, la hinchazón me tiene más preocupada porque es repentina, pero por los 'kilitos' estoy feliz por recuperar mi cuerpo, estaba demasiado delgada y eso no era sano", ha comentado la modelo junto a este vídeo.

"Estoy más hinchada de lo normal porque estoy teniendo un problema cada vez que como y es que el estómago se me hincha demasiado, me duele demasiado la tripa y son cosas que pasan por estar tanto tiempo comiendo lo mínimo", ha comentado la amiga de Bosco a la vez que se levantaba la camiseta y se ponía de perfil para mostrar la hinchazón de su vientre: "Flipad, la tripa de se pone como una piedra y no puedo ni meterla para adentro, pero esto es normal después de estar tanto tiempo sin comer y ya lo estoy tratando".