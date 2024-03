Claudia critica la actitud que ha visto de Miri Pérez-Cabrero con Mario

Los compañeros del equipo apoyan a Miri: "Ninguno hemos visto un interés en Mario"

La gran discusión entre Mario y Claudia por culpa de Ángel Cristo Jr: "¡A mí no me hables así!

Miri Pérez-Cabrero se ha visto envuelta en una gran bronca con Claudia y Mario. Claudia mostró su preocupación porque le habían dicho que entre su novio y la influencer podía surgir algo. El mero hecho de plantearlo en voz alto a Mario le enfadó. Pero más allá de eso, Claudia ha criticado actitudes que ha visto en Miri con Mario y que le han molestado mucho y la tensión entre ellos ha estallado.

Lo que para Miri es una cosa sin importancia como cambiarse de bikini delante de alguien, para Claudia es una falta de respeto que lo haga delante de Mario, por ejemplo. "Que una persona se cambie delante tuya y que enseñe todas las tetas, me molesta. Me molesta que mi novio tenga que ver las tetas de otra persona mientras estoy delante. Me parece que es muy fácil girarse", le contó Claudia a su novio.

Miri detectó que algo estaba pasando en la pareja, así que se acercó a preguntar. Pero lo que menos esperaba era que ella fuese el motivo de su discusión. "Yo me cambio delante de quien yo quiera. No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. (...) Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades y a mí no me metáis. Yo no he hecho nada", replicó Miri alucinando con la situación.

En la Palapa, Claudia, Mario y Miri escucharon cómo había sido su bronca y Claudia tomó primero la palabra alegando que "han sido muchos gestos de muchos días fuera de cámara". "Te lo estás inventando", respondía rápidamente Miri. Mario dio la razón a su novia diciendo que una vez Miri le tocó la cadera y que si ahora sabe que a Claudia le molesta podría pedirle disculpas, pero Miri siguió defendiendo que no había pasado nada como para que Claudia se lo tomase así.

"¿La solución es que Miri no tenga ninguna relación con vosotros?", preguntaba Jorge Javier. Claudia decía que no pero volvía a insistir en que habían habido "gestos fuera de cámaras". Muy molesta, además, por sentir que la tachasen de celosa. Sin embargo, sus compañeros de Playa Condena aseguraban que nunca han visto una actitud a Miri con Mario que fuera de interés. Para Claudia, es que "no se han fijado tanto" como ella y para Miri, "Claudia y Mario están así porque se me ha visto una teta", decía.