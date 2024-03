Lorena Morlote llega a 'Playa Limbo' y Laura Matamoros le reprocha unos mensajes que ha visto de ella: "Es amiga de Makoke"

Ambas se saludaban y aseguraban que "no se conocían en persona" y Kiko Jiménez no dudaba en sacar a la nueva integrante de su playa en volandas de la barca. Lorena se mostraba en 'shock' al ver que llegaba a 'playa Limbo' y ver a ambos: "Pensé que me iba al hotel y luego al venir a la playa no me imaginaba que estuvieran aquí".