Miri se sincera con Mario y Claudia ante su conflicto: "Han sido injustos conmigo y ha cambiado todo"

Claudia apuntaba que no le hacía ninguna gracia que Miri se cambiase delante de su novio: "Me molesta que mi novio tenga que ver las tetas de otra persona mientras estoy delante". Como también que había gesto de Miri fuera de cámaras que le estaban mosqueando y esto terminaba con una fuerte discusión entre ambas en palapa.

Miri se sinceraba ante ellos, visiblemente emocionada y el resto de sus compañeros: "Claudia, Mario y yo hemos arreglado las cosas , aunque me caigan bien y tenga buen rollo con ellos, si siento que han sido injustos conmigo. Ahora ha cambiado todo y no entiendo cómo pudieron llegar a pensar, cualquiera de los dos, que yo estaba tonteando con Mario". La superviviente cree que nunca se ha acercado de esta manera a Mario.

"Yo he cambiado mi manera de ser desde que hubo esta discusión con Mario, ya no estoy con los dos en ningún momento, siempre estoy con vosotros cuando está todo el grupo", explicaba Miri y Claudia le pedía que no quería que esto sucediera: "Yo no quiero que dejéis de hablar ni de tener contact o, para nada es eso".

Claudia dejaba claro que ella todo lo que ocurrió lo sintió así, pero que aún así le ha pedido perdón porque no tiene porque ser cómo ella pensaba: "Por mi parte ya lo hemos arreglado, yo quiero buen rollo, ella me cae muy bien, simplemente me sentó algo mal y lo quise hablar". Además, aseguraba que a ella le da igual que Mario le vea desnuda: "No era el tema ese, pero no le quiero dar más bola".