Inédito | Laura Matamoros, Javier Ungría y Lorena Morlote añoran a sus hijos "Las noches aquí son eternas"

Otros tres robinsones se han encontrado el pergamino de Poseidón en uno de los árboles de la playa para responder a una comprometida pregunta. Cada uno de los supervivientes han respondido lo que mas echan de menos en su día a día en Honduras. Laura Matamoros, Javier Ungría y Lorena Morlote se han acordado de sus hijos y están como locos por volver a estar con ellos y abrazarlos.

Laura Matamoros no ha parado de pensar en sus hijos: "Me imagino que están haciendo"

Laura ha leído el pergamino sentada en la arena y ha respondido la pregunta del dios Poseidón: "Esta pregunta solo tiene una respuesta y es a mis hijos", ha explicado la superviviente. Ha comentado que no ha parado de pensar en ellos desde que saltó del helicóptero: "Todos los días que pasan, las horas que pasan, los minutos que pasan".

Laura Matamoros se ha imaginado como estarán sus pequeños en España: "Me imagino que están haciendo, pero bueno, es lo que hay". Tras esto, ha aclarado que está tranquila aunque no pueda verlos ni hablar con ellos: "Sé que están bien y yo medio también"

Javier Ungría echa de menos a su niña pequeña: "Desgraciadamente no la puedo ver todos los días"

El ex de Elena Tablada ha contestado al pergamino y ha confesado que lo que más echa de menos es a su hija. Javier Ungría ha explicado que habitualmente no puede verla siempre: "Desgraciadamente no la puedo ver todos los días, pero es lo que más echo de menos", ha aclarado Ungría.

Javier ha empezado a hablar sobre los recuerdos que tiene de ella: "Esta mañana pensaba en como me llama cuando se levanta por la mañana para que vaya a sacarla de la cuna". Además, a parte de su hija echa en falta todo lo que no valora en un día normal en España: "Los pequeños detalles que allí damos por hecho y que tienes que venir a hacer una cosa así para darte cuenta de lo importante que son las cosas que no apreciamos cuando las tenemos al alcance de la mano".

Sin embargo, Javier ha terminado diciendo de nuevo que lo más importante es su hija y le ha mandado un mensaje: "Pero bueno, mi hija, ¡qué ganas tengo de verte!", ha dicho lanzando un beso.

La peluquera de los famosos nunca se había separado de sus hijos: "Las noches aquí son eternas sin ellos"

Lorena Morlote ha encontrado el mensaje del dios Poseidón y no ha dudado en contar que echa de menos a sus hijos: "Evidentemente mis dos hijos es lo que más echo de menos porque no me separo de ellos desde que han nacido", ha explicado emocionado la peluquera de los famosos.