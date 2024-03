Inédito | La emoción de Rubén Torres al recordar a su perro Braco: "Es con el que estoy todos los días y me hace mucha falta"

Rubén Torres ha sido el primero en leer el pergamino y no ha dudado ni un momento en decir lo que más echa de menos en 'Supervivientes': "A mi perro Braco porque estoy con él todos los días, duermo con él, como con él, salgo a correr con él, juego con él..." Rubén se ha tocado el brazo en donde tiene un gran tatuaje de su perro y lo ha enseñado a la cámara.

El bombero también se he acordado de su familia y amigos , pero su perro es especial: "Para mí es todo , si que es verdad que echo de menos muchas veces a mis amigos y mis amigos, mi familia y mi sobrino, pero Braco al final es con el que estoy todos los días y me hace mucha falta", ha explicado emocionado al hablar de su perro.

La superviviente tras enumerar todo lo que le encantaría comer ha vuelto a hacer referencia a su familia: "Un poco todo, pero sobre todo a mi familia, mi hermana", ha admitido Rocío. Además, no ha querido seguir hablando porque se ha empezado a emocionar: "Intento no pensarlo porque sino me pongo tristona".