El duro choque entre Rocío Madrid y Kiko Jiménez en Playa Limbo: "La que más necesita estar aquí eres tú. Estás olvidadísima"

Rocío Madrid y Playa Limbo parecen no entenderse todavía del todo. De hecho, la presentadora de televisión y actriz española ha tenido ya algún enfrentamiento que otro. Una Rocío Madrid que no pudo salvarse frente a Miri durante la pasada gala y fue desplazada a este lugar en donde se encuentran Kiko Jiménez, Lorena Morlote y Laura Matamoros.

Y es que Kiko se quejaba de Rocío porque esta se encontraba haciendo cosas y actividades que no tocaban en ese momento: "Toca dormir porque es de noche, pues se duerme. Y ya cuando sea de día nos movemos. Luego no se levanta nadie para el fuego...". Además, lanzó el siguiente ataque: "¿No veis que la han echado y está reventada? Está intentado hacer algo para que se le vea trabajar y moverse".

Rocío apuntaba en ese momento darle igual lo que digan sobre ella. Kiko le pidió que tuviera respeto por ellos puesto que cuando están intentando dormir, "no hay que barrer la playa ni hacer ruidos". Ambos se han enzarzado en una discusión sin precedentes en Playa Limbo: "Te interesa quedar bien, de proactiva y de superviviente diez. Como que los demás no hacemos y sí hacemos".

Es entonces cuando Rocío Madrid le ha dicho a Kiko que ella no tiene ninguna necesidad de estar ahí como puede tenerla él. "La que más necesita estar aquí eres tú. Llevas sin salir en televisión un montón de tiempo. Estás olvidadísima" , ha aseverado duramente Kiko. Rocío ha achacado ese comentario de "triste": "Créete lo que te dé la gana. Me da igual lo que pienses de mí".

"La parte de la supervivencia es lo que me está fascinando y la parte del reality me está resultando durísimo. Si no me lo tomo a todo de coña, cuando salga voy a tener que ir a terapia. Me siento superatacada desde que llegué, como si fuera un saco de boxeo para algunas personas. No doy crédito con lo que pasa, y vengo aquí y sigue el tema de Aurah", ha señalado en directo Rocío.