La bonita carta que Zayra Gutiérrez escribió en 'Supervivientes' a Miki Mejías por el día del padre

El primer abandono de 'Supervivientes 2024' lo protagonizó Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito. Tan solo duró 11 días en Honduras, debido a problemas de salud. El médico le detectó una hernia y no pudo continuar en el concurso, por lo que Zayra tuvo que regresar a España y no pudo seguir viviendo la experiencia.

Durante la corta estancia que estuvo allí, Zayra fue evacuada cuando le empezó a doler la espalda. Mientras estuvo aislada se celebraba el día del padre y ella le escribió una carta a su novio, Miki Mejías. Ahora, su pareja ha compartido a través de una historia de Instagram el escrito que hizo Zayra en Honduras.

"Pequeña, no compartí mi primer día de padre a tu lado, pero esta carta que escribiste desde Honduras hoy ha llegado mucho más lejos dentro de mí, que los diez mil kilómetros que nos separaban ese día. Te amo", ha escrito el novio de Zayra en la historia que ha subido. Este mensaje va acompañado de la foto de la carta.

En el papel se ha podido ver todo lo que Zayra ha escrito: "Feliz día del padre mi amor... Te quería dar las gracias también por aparecer en mi vida y quitarme esas inseguridades que tenía, esos complejos...", ha comenzado a escribir la hija de Guti y Arantxa de Benito.

Zayra ha confesado que su pareja le ha cambiado la vida y le ha hecho ser mejor persona: "Llegaste en un momento en el que yo estaba destrozada y me has hecho la mujer más feliz... Me has enseñado a saber valorarme como soy". También ha admitido que en ocasiones no se ha portado bien del todo: "A veces me comporto como una cría y me dan rabietas y tú eres el único que sabe calmar esas rabietas".

La ex superviviente le ha demostrado a Miki Mejías que sigue enamorada y que no ha parado de pensar en él mientras se encontraba en los Cayos Cochinos: "Este tiempo que hemos estado sin vernos he sabido valorar al pedazo de hombre que tengo a mi lado... No te haces una idea de lo que te he echado de menos, cada mañana, cada noche, atardeceres". Además. Zayra ha escrito un bombazo y es que está dispuesta a comprometerse con él: "Quiero una vida a tu lado, casarme contigo... Quiero tener más bebés", ha confesado Zayra.