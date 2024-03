Mario le deja las cosas claras a Ángel Cristo Jr. en directo tras ser duramente criticado por él: "No puedo con los macarras"

Esto ha dicho Ángel Cristo Jr. en Playa Olimpo sobre Mario: "Me parece muy maleducado y muy agresivo"

A Ángel Cristo Jr. parece que no le cae muy bien la forma de ser y personalidad de Mario. Y al revés todo parece indicar que pasa lo mismo. Pues bien, el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en comentárselo a sus compañeros en Playa Olimpo. "Mario me parece muy maleducado y muy agresivo al hablar. A mí me resulta desagradable. No sabe hacer una frase de cinco palabras sin palabrotas", comentaba.

Kike Calleja salía al paso para dar la cara por el que antes formaba parte de su equipo: "Habrá sido contigo. Allí (en Playa Condena) no faltó el respeto nunca a nadie". Pero Ángel Cristo seguía: "Luego también hay que tener un poco de respeto con las personas que son más mayores. Por ejemplo si vienen en la lancha no pasar por encima de ellas. Ayudarles a bajar...". Kike de nuevo aseguraba que a Carmen Borrego "le ayudó a subir y bajar siempre".

"Ya, pero a Arantxa no", replicaba Ángel. Y confesaba lo siguiente: "A los tres días o cuatro ya me dijo que le caía mal. No conecto mucho con ese tipo de carácter 'macarresco'. No puedo con los macarras. No podría tener una conversación interesante con una persona así". Kike, una vez más, le señalaba haberle provocado a él (a Mario) "mucho". "Yo no le he provocado en nada", apuntaba Ángel.